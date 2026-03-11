Fuerte movilización por “persona sin vida” en el Centro; estaba dormido y en estado de ebriedad

Una movilización de unidades de la Policía Municipal se registró la tarde de este miércoles en el cruce de las calles Díaz Ordaz y Morelos, en la zona centro de la ciudad, luego de que comerciantes reportaran a un hombre aparentemente sin signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, locatarios del sector realizaron el llamado al número de emergencias 911, al observar a un masculino tirado e inconsciente en la vía pública, lo que generó preocupación entre quienes se encontraban en el área.

Al arribar al lugar, los agentes municipales revisaron al individuo y confirmaron que no se trataba de una persona fallecida, sino de un hombre que se encontraba profundamente dormido y en estado de ebriedad.

Los oficiales procedieron a brindarle apoyo, proporcionándole agua y permaneciendo en el sitio hasta que el hombre reaccionó y pudo levantarse por sus propios medios, retirándose posteriormente del lugar sin mayores complicaciones

Autoridades señalaron que este tipo de reportes es frecuente, especialmente con personas en situación de calle que enfrentan problemas de alcoholismo o drogadicción, lo que en ocasiones genera alertas ciudadanas al ser confundidos con emergencias médicas o fallecimientos.