Liliana Aranzola encabeza planilla única para dirigir Cocentro

La Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) llevó a cabo el proceso para la renovación de su consejo directivo, en el que se registró una única planilla denominada “Histórico”, encabezada por la empresaria Liliana Aranzola, propietaria de la tienda Rodeo City.

Durante la presentación, Aranzola expuso el plan de trabajo y los motivos para conformar el nuevo consejo que representará a los comerciantes del primer cuadro de la ciudad, destacando la importancia de mantener la coordinación entre los negocios del centro para fortalecer la actividad económica de la zona.

La elección de la nueva mesa directiva se realizará el próximo miércoles, mientras que el consejo que resulte electo entrará en funciones a partir del próximo mes, según informó la asociación.

Liliana Aranzola ya ha participado anteriormente en consejos de Cocentro, por lo que integrantes del organismo señalaron que su experiencia permitirá dar continuidad a diversos proyectos que se han impulsado en los últimos años para mejorar la actividad comercial del centro histórico.

Entre las iniciativas que se busca mantener destaca el impulso y promoción del “Barrio Mágico del Centro de Chihuahua Capital”, estrategia enfocada en revitalizar la zona mediante actividades comerciales, culturales y turísticas que atraigan visitantes y fortalezcan la economía local.