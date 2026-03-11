Anuncia Municipio programa “Mercadito Más Barato” con descuentos de hasta 30% en canasta básica

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, anunciaron el programa piloto “Mercadito Más Barato”, que se realizará el próximo sábado 28 de marzo de 2026, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en el Parque Los Frailes.

Este evento coordinado con la Central de Abastos de Chihuahua y CANACO Servytur Chihuahua, tiene como objetivo acercar productos de la canasta básica a precios accesibles directamente a las colonias, apoyando así la economía familiar mediante descuentos de hasta el 30 por ciento en diversos productos, además de huevo a mitad de precio, gracias a la colaboración con comerciantes de la Central de Abastos.

Durante la jornada también se contará con un “Mercadito de Emprendedores”, donde alrededor de 40 emprendedores locales ofrecerán productos elaborados en Chihuahua, que van desde bisutería y artículos artesanales hasta alimentos preparados, impulsando el consumo local y el desarrollo de pequeños negocios.

Además, las y los asistentes podrán acceder a diversos servicios municipales, con la participación de dependencias como DIF Municipal, IMPAS, Instituto Municipal de las Mujeres, Instituto de Cultura del Municipio, Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, Dirección de Seguridad Pública Municipal, entre otras áreas que brindarán atención y orientación a la ciudadanía.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de apoyar la economía de las familias chihuahuenses, fortalecer el comercio local y acercar programas y servicios municipales a las colonias de la ciudad.