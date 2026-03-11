Apoya Municipio a familia para limpiar vivienda de adulta mayor

Luz María Rivera, vecina de la colonia Villa Nueva, agradeció el apoyo brindado por el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, para limpiar la vivienda de su madre, quien con el paso de los años convirtió su hogar en un espacio de acumulación de objetos y basura.

Rivera relató que su madre, una adulta mayor de 87 años, comenzó a acumular basura y diversos objetos tanto al interior de la vivienda como en el patio, lo que generó una situación complicada para la familia y para los vecinos del sector.

Tras la solicitud de apoyo, personal de la dependencia acudió al lugar para realizar labores de limpieza, logrando retirar un estimado de tres toneladas de residuos que se encontraban acumulados en el interior de la casa y en el patio, situación que ya representaba un foco de insalubridad para los habitantes de la zona.

Ante esto, la señora Rivera expresó, “gracias al Gobierno Municipal por la ayuda que nos dieron para limpiar la casa de mi madre, quien es una adulta mayor de 87 años.

Lamentablemente se convirtió en acumuladora, pero gracias al departamento de volantas nos ayudaron a limpiar la casa y el patio. Mil gracias al Gobierno Municipal”.

Asimismo, destacó que este tipo de apoyos pueden solicitarse cuando se presentan casos de acumulación en viviendas, por lo que invitó a la ciudadanía a comunicarse al 072, donde personal municipal puede brindar orientación y apoyo.

De manera adicional, la Dirección de Servicios Públicos Municipales también realizó la limpieza de otra vivienda con acumulación en la colonia Lealtad II, donde se retiraron aproximadamente 1.6 toneladas de residuos.