Entre risas y clown inicia la Muestra Municipal de Teatro en la Capital

Risas, gestos y la imaginación del público marcaron el arranque de la Muestra Municipal de Teatro 2026 en el Teatro de la Ciudad, donde 630 personas se dieron cita para disfrutar de la primera función de esta fiesta escénica que reúne el talento de compañías teatrales locales.

Niñas, niños, jóvenes y adultos llenaron el recinto para presenciar “Le Payasión”, una puesta en escena que convirtió al público en parte fundamental del espectáculo. Durante la función, el teatro se llenó de carcajadas y exclamaciones, especialmente entre las y los más pequeños, quienes siguieron atentos cada gesto y movimiento de los personajes.

Uno de los momentos más celebrados ocurrió cuando los actores bajaron del escenario para recorrer las filas del teatro en una divertida persecución que sorprendió a los asistentes y convirtió la obra en una experiencia aún más cercana e inmersiva.

La propuesta escénica, basada en la expresión corporal y el lenguaje mímico, invitó al público a imaginar cada escena, demostrando que el teatro puede conectar con las emociones y la creatividad de quienes lo viven desde la butaca.

La Muestra Municipal de Teatro continuará durante esta semana con más funciones gratuitas en el Teatro de la Ciudad, por lo que el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, invita a la ciudadanía a sumarse a esta experiencia escénica.

Las próximas presentaciones son:

11 de marzo | 10:00 a.m. – Puntitos

12 de marzo | 10:00 a.m. – Simón Tostado y los Cuentos del Desierto

14 de marzo | 1:00 p.m. – Trotamundos

14 de marzo | 6:00 p.m. – A.S.T.R.O.S. Bitácora espacial de una mente flotando en el espacio

15 de marzo | 1:00 p.m. – Basaseachi: Espectáculo inmersivo de luz y formas

15 de marzo | 6:00 p.m. – Se equivocó la paloma

Todas las funciones cuentan con entrada libre, por lo que se invita a las y los chihuahuenses a consultar la cartelera completa en las redes sociales del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua y del Gobierno Municipal.