Tragedia laboral: muere mujer aplastada por tarimas en empresa del sur de la ciudad

Una mujer de aproximadamente 35 años de edad perdió la vida la tarde de este martes tras sufrir un trágico accidente laboral al interior de la empresa Duraplay, ubicada al sur de la ciudad de Chihuahua.

El fatal incidente ocurrió en las instalaciones de la compañía situadas en el cruce de la avenida Juan Pablo II y la calle 61a, hasta donde se movilizaron elementos de la Policía Estatal y paramédicos luego de que se reportara a una trabajadora gravemente lesionada.

De acuerdo con los primeros informes recabados en el lugar, una aparente falla en un montacargas provocó que varias tarimas con cargamento de madera se desplomaran repentinamente, cayendo directamente sobre la empleada y dejándola atrapada bajo el peso del material.

Compañeros de trabajo solicitaron de inmediato apoyo a los números de emergencia, por lo que al sitio acudieron paramédicos que intentaron brindarle los primeros auxilios.

Sin embargo, al momento de revisarla confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, debido a las severas lesiones provocadas por el aplastamiento.

Tras confirmarse el deceso, la zona fue acordonada por las autoridades en espera de personal de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo.

El accidente también fue notificado a personal de Protección Civil Municipal, instancia que participará en la investigación para determinar las condiciones en las que ocurrió el percance y verificar si existían fallas en el equipo o posibles irregularidades en las medidas de seguridad dentro de la empresa.

La identidad de la víctima no fue revelada de manera oficial hasta el momento, mientras continúan las indagatorias sobre este lamentable hecho ocurrido en el área industrial del sur de la capital.