Camión con estudiantes del Bachi 2 choca en avenida La Cantera; reportan sólo lesiones leves

Un camión de pasajeros que transportaba a 40 estudiantes del Bachillerato 2 se impactó contra la lateral de la avenida La Cantera, casi en el cruce con avenida San Felipe, cuando se dirigían a la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) para realizar una visita guiada.

De acuerdo con el conductor de la unidad, identificada con el número económico 4M354, el accidente ocurrió luego de que uno de los neumáticos del lado derecho se desprendiera, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y terminara colisionando contra un poste de alumbrado público ubicado a un costado de la vialidad.

Tras el percance, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el croquis correspondiente a fin de deslindar responsabilidades.

Paramédicos de la Cruz Roja también se movilizaron para brindar atención a los estudiantes que viajaban en el camión. Las autoridades informaron que los jóvenes presentaron únicamente lesiones leves, por lo que no fue necesario realizar traslados a hospitales.

El accidente generó un fuerte congestionamiento vehicular sobre la avenida La Cantera y afectó la circulación en ambos sentidos, mientras se realizaban las labores de atención y el levantamiento del croquis por parte de las autoridades.