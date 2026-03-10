Lo encuentran calcinado en presunto picadero de Punta Oriente

Un estremecedor hallazgo movilizó a corporaciones policiacas la tarde de este martes en la colonia Punta Oriente, luego de que fuera localizado el cuerpo de un hombre completamente calcinado al interior de una vivienda que presuntamente era utilizada como picadero.

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado sobre la calle Punta El Malpís, donde vecinos realizaron llamadas al número de emergencias 911 tras percibir olores a humo y notar actividad inusual en el inmueble.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes al ingresar al domicilio confirmaron la presencia de un masculino sin vida y completamente calcinado, por lo que procedieron a acordonar la zona para preservar la escena.

De acuerdo con versiones preliminares, el inmueble era señalado por habitantes del sector como un lugar frecuentado por personas para consumir drogas, situación que ya había generado preocupación entre vecinos.

Posteriormenteagentes de la Agencia Estatal de Investigación se hicieron cargo de la escena e iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Personal de Servicios Periciales y Criminalística realizó el levantamiento de evidencias dentro del domicilio, mientras que el cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense (Semefo) a las instalaciones del C4, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa exacta de la muerte e intentar establecer su identidad.