Profesionalízate en Programación en la Nube: maestría en la Universidad de las Mujeres

Gracias a la iniciativa del alcalde Marco Bonilla de impulsar la profesionalización de las mujeres, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), invita a interesadas en el sector tecnológico a cursar la Maestría en Programación en la Nube en la Universidad de las Mujeres, una opción académica que fortalece la formación profesional en uno de los campos con mayor crecimiento a nivel global.

Este programa tiene una duración de 20 meses y ofrece asignaturas especializadas enfocadas en el desarrollo y gestión de servicios en la nube, incluyendo orquestación de contenedores con Kubernetes y Docker, servicios en plataformas como Azure y Amazon, tecnologías y protocolos de servicios web, así como análisis de modelos educativos aplicados al entorno digital.

La maestría está diseñada para que las alumnas desarrollen habilidades técnicas que les permitan integrarse a proyectos de innovación tecnológica, transformación digital y desarrollo de software, fortaleciendo su perfil profesional en áreas estratégicas de la economía digital.

Al concluir sus estudios, las egresadas podrán desempeñarse como desarrolladoras de aplicaciones, consultoras de transformación digital y cloud computing, ingenieras de contenedores y orquestación en la nube, así como ingenieras DevOps especializadas en entornos cloud, participando en el diseño, implementación y optimización de sistemas tecnológicos de alto impacto.

Con esta oferta académica, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar la participación de las mujeres en las áreas STEM, promoviendo su acceso a educación de calidad, nuevas oportunidades laborales y liderazgo en el ámbito tecnológico.

Para más información e inscripciones, las interesadas pueden comunicarse al 614-539-04-08, al 072 extensión 2620, escribir al correo universidadimm@mpiochih.gob.mx, o acudir al Edificio Libertad, calle Libertad número 1, colonia Centro.