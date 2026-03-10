Llama Secretaría de Salud a reforzar medidas para prevenir enfermedades respiratorias

La Secretaría de Salud del Estado hizo un llamado a la población para reforzar las medidas generales, encaminadas a prevenir enfermedades respiratorias y evitar con ello posibles complicaciones en la salud.

Acciones sencillas como lavarse las manos de manera frecuente, cubrir boca y nariz al toser o estornudar, evitar cambios bruscos de temperatura y utilizar cubreboca en caso de presentar síntomas respiratorios, son fundamentales para reducir la incidencia de dichos padecimientos.

De acuerdo con la dependencia, durante el periodo del 1 de enero al 8 de marzo del presente año, se han confirmado 6 casos de COVID-19 en la entidad y 42 de influenza distribuidos en diversos municipios del estado.

En dicho lapso se han registrado 2 mil 794 casos de neumonía y bronconeumonía, principalmente en los municipios de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral, Delicias y Camargo.

Además se han contabilizado 95 mil 943 casos de infecciones respiratorias agudas en todo el estado, la mayoría de ellos en Juárez y Chihuahua, seguidos de municipios como Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc, Camargo y Delicias.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud hizo énfasis en la importancia de la prevención y la atención oportuna, especialmente en niñas y niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

La institución informó que mantiene la vigilancia epidemiológica de manera permanente y el llamado a la población a no automedicarse, y buscar atención médica ante síntomas persistentes.