Los XV años del Bienestar”: Xóchitl arremete por fiesta millonaria

fuente: excelsior

Xóchitl Gálvez Ruiz, excandidata presidencial y exsenadora de la oposición, arremetió contra el partido Morena por la fiesta millonaria que realizó el empresario Juan Carlos Guerrero Rojas, contratista de Petróleos Mexicanos (PEMEX), el fin de semana pasado para celebrar los 15 años de su hija, en Villahermosa, Tabasco.

La también empresaria publicó un video en sus redes sociales, destacando que en la fiesta participaron artistas como Galilea Montijo, quien fue presentadora del evento, así como los cantantes Belinda y J Balvin.

La exsenadora llamó a la fiesta como “Los XV años del Bienestar”, al criticar que el empresario relacionado al actual gobierno federal ofreciera una fiesta de lujo, en la que incluso se entregaron como recuerdo a los invitados pulseras de la marca Hermes, con valor de 25 mil pesos cada una, mientras que Pemex le debe millones de pesos “a pequeños contratistas”.

Por ello, Gálvez Ruiz criticó que anteriormente Morena criticaba que figuras de la política y empresarios realizaran este tipo de eventos, aseverando que ahora el partido “hizo a sus propios ricos”.“J Balvin, Belinda, Galilea Montijo, ¿Qué tal los quince años del bienestar? Mientras Pemex opera en números rojos y debe millones de pesos a pequeños contratistas, un empresario consentido de la 4T se da el lujo de organizar una fiesta ridículamente lujosa.

“Imagínense lo que a este contratista de Tabasco le costó llevar a estos artistas y además dar de recuerdito una lujosa pulsera de diseñador con valor de 25 mil pesos. Tanto se quejaban de los ricos del pasado que ahora Morena hizo a sus propios ricos”, dijo en el video.

La fiesta de XV años de María Fernanda “Mafer” Guerrero, en Villahermosa, Tabasco, llamó la atención por ser una de las celebraciones más lujosas del país. Se estima que costó alrededor de 45 millones de pesos.

Asistieron famosos como Galilea Montijo, Belinda y J Balvin, y la temática estaba inspirada en la ciudad de Nueva York, con decoraciones y tiendas parecidas a las de esa ciudad. Los invitados recibieron regalos exclusivos y la cumpleañera recibió una bolsa Hermès Birkin, que es de las más caras del mundo.

Las fotos y videos de la fiesta se hicieron virales y muchas personas empezaron a preguntarse de dónde viene el dinero de la familia.

Juan Carlos Guerrero Rojas, es un empresario de Tabasco con negocios en varias áreas, principalmente en el sector petrolero, pero también en agricultura e inmuebles.

Está relacionado con al menos 17 empresas, muchas de ellas dedicadas a servicios para Pemex y otras compañías de energía. Su empresa Petroservicios Integrales México firmó un contrato en 2023 con Pemex por más de 100 millones de dólares.

También tiene empresas de construcción y ventas de combustibles. Además, Guerrero Rojas tiene vínculos con políticos y empresarios importantes en Tabasco, lo que ha generado dudas sobre cómo ha conseguido su fortuna.

Algunas de sus empresas han tenido problemas legales y fiscales.Además de su trabajo en el petróleo, también se dedica a la exportación de cacao, producto típico de Tabasco.