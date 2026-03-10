El PAN está en la pelea fuerte para el 2027: Maru

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, aseguró que el Partido Acción Nacional se mantiene competitivo de cara al proceso electoral de 2027 para la renovación de la gubernatura y alcaldías.

La mandataria estatal mencionó que, de acuerdo con comentarios que le han hecho llegar desde el ámbito nacional, su partido se mantiene fuerte en la contienda política que se avecina en la entidad.

Señaló que, aunque existen distintas versiones y movimientos dentro de los partidos, la responsabilidad que le corresponde actualmente es continuar con su labor al frente del Gobierno del Estado y concentrarse en las tareas de administración pública.

Campos Galván enfatizó que los temas electorales corresponden a las dirigencias partidistas, por lo que reiteró que su prioridad en este momento es gobernar y atender las necesidades de la población chihuahuense.