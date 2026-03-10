Entrega Congreso del Estado el reconocimiento “Chihuahuense Destacada 2026” en Sesión Solemne

En Sesión Solemne, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la 68 Legislatura del Congreso de Chihuahua entregó el reconocimiento “Chihuahuense Destacada 2026” a seis mujeres cuya trayectoria y aportaciones han impactado de manera significativa en los ámbitos cultural, social, científico, académico, deportivo y de defensa de los derechos humanos en el Estado.

Dicho acto fue encabezado por representantes de los tres poderes del Estado, quienes reconocieron el trabajo, compromiso y liderazgo de mujeres chihuahuenses que, desde distintos espacios, contribuyen al desarrollo y bienestar de la sociedad.

Las mujeres reconocidas en la edición 2026 son:

-Categoría “Aurora Reyes” (Bellas Artes)

Mtra. Nataly Muñoz Proo, por su destacada trayectoria artística en el teatro y su contribución al fortalecimiento de la vida cultural, especialmente en proyectos escénicos dirigidos a la infancia y la juventud.

-Categoría “Guadalupe Sánchez de Araiza” (Trabajo Social y Obras Asistenciales)

Ing. Emma Alejandra Núñez De La Vega, por impulsar proyectos sustentables que promueven el desarrollo comunitario, la educación ambiental y la mejora de la calidad de vida en diversas comunidades.

-Categoría “María Esther Orozco Orozco” (Campo Científico)

Dra. Mercedes Yudith Ortega López, científica chihuahuense cuya trayectoria destaca por su investigación, innovación tecnológica y transferencia científica aplicada con impacto nacional e internacional.

-Categoría “María Edmeé Álvarez” (Ciencias Sociales o Humanísticas)

Dra. Carina Acosta Mendoza, por su amplia trayectoria en el ámbito académico y su compromiso con la educación inclusiva y el fortalecimiento del tejido social.

-Categoría “Bertha Chiu Núñez” (Disciplina Deportiva)

Lic. Yared Areli Ontiveros Macías, por su destacada labor en la formación de atletas y por posicionar a Chihuahua en competencias nacionales e internacionales de kickboxing.

-Categoría “Diana Álvarez Ramírez” (Lucha Feminista y Derechos Humanos de las Mujeres)

Mtra. Yadira Soledad Cortés Castillo, por su trayectoria como activista feminista y su acompañamiento a familias víctimas de feminicidio, así como su defensa de los derechos humanos de las mujeres.

En su participación, la diputada Irlanda Márquez Nolasco, presidente de la Comisión de Igualdad, refirió que en este acto se conmemora el arduo trabajo de las mujeres chihuahuenses que todos los días, hacen grande a nuestro Estado con su talento, su esfuerzo y su compromiso. “Chihuahua no sería lo que es sin la fuerza, la inteligencia y la determinación de sus mujeres”, enfatizó.

En representación de las galardonadas, la ciudadana Emma Alejandra Núñez De La Vega, agradeció a la Comisión de Igualdad por reconocer el trabajo y la aportación de las mujeres a nuestra sociedad chihuahuense y enfatizó que, “este espacio nos recuerda que la iguadad es un derecho que se ha construido con fuerza, con perseverancia y con valentía de muchas mujeres que abrieron el camino antes que nosotras”.

Sigamos haciendo historia, sigamos demostrando que el lugar de cada mujer es donde decide estar”, culminó.

La Licenciada Raquel Bravo Osuna, Directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, en representación de la Maestra María Eugenia Campos Galván, Gobernadora Constitucional del Estado, reconoció la trayectoria y valiosa contribución que cada una de las condecoradas este día ha realizado en nuestra sociedad. “Recuerda que cuando una mujer avanza, avanzamos todas y se fortalece el futuro de nuestro Estado, es imperante reconocer a quienes de distintos espacios derriban las barreras para las que vienen avancemos”.