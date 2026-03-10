¿Te imaginas ver tu foto familiar en el Museo Sebastián? Municipio lanza convocatoria

Chihuahua, Chih., a 10 de marzo del 2026.- El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio, invita a las familias chihuahuenses a participar en la convocatoria “Foto Familiar: Chihuahua a través del tiempo”, una iniciativa que busca rescatar y compartir las historias que viven en los álbumes familiares de la comunidad.

A través de esta convocatoria, las y los participantes podrán enviar fotografías que reflejen momentos significativos de la vida familiar, como celebraciones, encuentros, oficios, tradiciones o escenas de la vida cotidiana que forman parte de la memoria de Chihuahua.

La propuesta invita a imaginar una experiencia muy especial: ver esa fotografía familiar que guarda recuerdos y emociones expuesta en un espacio cultural de la ciudad. Las imágenes seleccionadas serán exhibidas en gran formato en el Corredor Fotográfico de Chihuahua, mientras que todas las fotografías participantes formarán parte de una exposición colectiva en el Museo Sebastián.

Con este proyecto, el Instituto de Cultura del Municipio busca reconocer la diversidad, la riqueza y las historias que construyen la identidad de las familias chihuahuenses, creando un espacio donde la memoria personal se transforma en patrimonio cultural compartido.

Las personas interesadas pueden conocer las bases completas de la convocatoria en la siguiente liga: bit.ly/FotoFamiliar2026, y registrar su fotografía a través del formulario en línea disponible en:

https://forms.gle/PZBEmjfXGsksgArw8

La convocatoria estará abierta hasta el 15 de marzo, por lo que se invita a la ciudadanía a revisar sus álbumes, elegir esa imagen especial y compartirla para formar parte de esta exposición que celebrará la historia de Chihuahua a través de las familias que la habitan.

Para conocer más detalles, se invita a consultar las redes sociales oficiales del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua y del Gobierno Municipal.