Vive el teatro desde el escenario: Municipio anuncia boletos para primera función de “Chihuahua a Telón Cerrado”.

Promete ser una experiencia escénica única para todo tipo de público.

El Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua, invita al público a conocer y vivir una nueva propuesta escénica con el programa “Chihuahua a Telón Cerrado”, un formato innovador que permitirá disfrutar del teatro desde una perspectiva distinta y cercana.

Los boletos ya están disponibles mediante la plataforma boletito.com, donde el costo general es de 200 pesos. Debido a la naturaleza íntima de esta experiencia escénica, el cupo será limitado a 150 personas.

En Chihuahua a Telón Cerrado, los asistentes tendrán la oportunidad de presenciar las obras desde el propio escenario, viviendo de cerca la emoción de los actores, la intensidad de las luces y la magia que ocurre detrás del telón.

La propuesta busca acercar al público al proceso teatral, permitiéndole conocer cómo se construye cada escena, cómo se coordinan los movimientos y cómo se da vida a cada historia.

La primera función se llevará a cabo el miércoles 18 de marzo, con la presentación de la obra “Cuerdas” de Bárbara Colio, a cargo de la compañía Los Tradicionales, con la dirección de Daniel Derant.

Esta experiencia busca transformar la vivencia tradicional del espectador, convirtiéndola en un encuentro cercano con el arte escénico, donde se celebra el talento local y se fomenta una apreciación más profunda del teatro como espacio de creación, técnica y emoción compartida.