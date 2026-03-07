Chihuahua más segura: más de mil 800 ciudadanos han conectado sus cámaras a PECUU.

Esta tecnología de la Policía Municipal permite que, en una emergencia, se puede acceder para evitar o investigar hechos delictivos.

La Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU) de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) ya cuenta con más de mil 800 conexiones de cámaras ciudadanas, lo que ha permitido ampliar la cobertura de monitoreo en la ciudad y ofrecer espacios más seguros a las familias.

Las cámaras ciudadanas deben cumplir sencillos requisitos, y mediante un convenio de colaboración se deja establecido que solo se accede a las cámaras exteriores y únicamente cuando se presenta un evento cercano al domicilio para poder monitorear desde ese punto.

La corporación municipal invita a los vecinos de cualquier sector de la ciudad, empresas o instituciones educativas a integrarse al programa, ya que, en una emergencia, se puede monitorear desde el Centro de Mando, para dar seguimiento a hechos delictivos y con ello reforzar la seguridad.

Para los ciudadanos que deseen conocer más sobre el tema y el procedimiento para realizar el proceso de conexión, pueden comunicarse al teléfono 072 y 614-273-75- 44 extensión 3102 o al número de WhatsApp 614-192-56-82, en un horario de lunes a jueves de 8:00 a 15:00 horas y viernes de 8:00 a 14:00 horas.