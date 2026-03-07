Estará programa Destilichadero en ocho colonias del 9 al 14 de marzo.

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en ocho colonias de la capital del 9 al 14 de marzo.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y el sábado de 9:00 am al medio día.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Lunes 9 de marzo

Colonia: Rubio

Cuadrante: Ignacio Allende, Miguel Olea, calle 36a, Marcelo Caraveo, De la Llave

Contenedor: Morelos Vieja y Segunda Morelos

Martes 10 de marzo

Colonias: Villa Juárez y División del Norte 2a Etapa

Cuadrante: calle 15a, Blvd. Fuentes Mares, Francisco Villa, calle 10a, Lucio Cabañas

Primer contenedor: 6 de Enero y calle 3a

Segundo contenedor: calle 3a y Lucio Cabañas

Miércoles 11 de marzo

Colonia: Agrícola Francisco Villa

Cuadrante: Cebollas, Río Columbia, Río Duero

Contenedor: Río Cauca y Cebollas

Jueves 12 de marzo

Colonia: Rosario

Cuadrante: calle 46a, Zubirán, calle 58a, Vialidad CH-P

Contenedor: calle 50a y Samaniego

Viernes 13 de marzo

Colonia: Infonavit Nacional

Cuadrante: Sandinistas, Ignacio Rodríguez, 15 de Enero, José María Mata

Contenedor: Juan Escutia y José María Mata

Sábado 14 de marzo

Colonias: Los Llanos y Ejidal

Cuadrante: Dinosaurio, Carrizalillo, Pinabetes, 16 de Septiembre

Contenedor: Garambullos y 16 de Septiembre