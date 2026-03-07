Estará programa Destilichadero en ocho colonias del 9 al 14 de marzo.
Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en ocho colonias de la capital del 9 al 14 de marzo.
El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y el sábado de 9:00 am al medio día.
Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.
Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.
Lunes 9 de marzo
Colonia: Rubio
Cuadrante: Ignacio Allende, Miguel Olea, calle 36a, Marcelo Caraveo, De la Llave
Contenedor: Morelos Vieja y Segunda Morelos
Martes 10 de marzo
Colonias: Villa Juárez y División del Norte 2a Etapa
Cuadrante: calle 15a, Blvd. Fuentes Mares, Francisco Villa, calle 10a, Lucio Cabañas
Primer contenedor: 6 de Enero y calle 3a
Segundo contenedor: calle 3a y Lucio Cabañas
Miércoles 11 de marzo
Colonia: Agrícola Francisco Villa
Cuadrante: Cebollas, Río Columbia, Río Duero
Contenedor: Río Cauca y Cebollas
Jueves 12 de marzo
Colonia: Rosario
Cuadrante: calle 46a, Zubirán, calle 58a, Vialidad CH-P
Contenedor: calle 50a y Samaniego
Viernes 13 de marzo
Colonia: Infonavit Nacional
Cuadrante: Sandinistas, Ignacio Rodríguez, 15 de Enero, José María Mata
Contenedor: Juan Escutia y José María Mata
Sábado 14 de marzo
Colonias: Los Llanos y Ejidal
Cuadrante: Dinosaurio, Carrizalillo, Pinabetes, 16 de Septiembre
Contenedor: Garambullos y 16 de Septiembre