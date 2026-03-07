Trump dice que México es “el epicentro de los carteles”.

Anabella González, CNN en Español

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este sábado en Florida a los líderes de doce países de América Latina, un encuentro que la Casa Blanca llamó “Shield of the Americas Summit” (Cumbre del Escudo de las Américas).

En la foto grupal, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el presidente de Guyana, Irfaan Ali, se ubicaron a ambos lados de Trump.

Bukele fue uno de los líderes más elogiados por Trump en su discurso al dar inicio a la cumbre, y en el pasado ambos presidentes se han mostrado en sintonía con las políticas contra el crimen organizado y la inmigración irregular.

Por su parte, Irfaan Ali ganó la reelección en Guyana en septiembre pasado, y su país, uno de los más pequeños de América Latina, tiene un crecimiento vertiginoso por el petróleo, además de recursos estratégicos que concentran la atención tanto de Estados Unidos como de China.

En la primera línea de la fotografía también se ubicaron los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Rodrigo Chaves; República Dominicana, Luis Abinader; Ecuador, Daniel Noboa; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

En la segunda línea se ubicaron el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; de Argentina, Javier Milei; de Honduras, Nasry Asfura; de Panamá, José Raúl Mulino; y también el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

“Venimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los carteles y la delincuencia”, aseguró Trump durante su discurso de apertura de la cumbre.

Con estos países busca “un compromiso para utilizar la fuerza militar, para destruir estos carteles y sus redes terroristas”, aseguró el mandatario de Estados Unidos.

Trump deja la cumbre de líderes latinoamericanos en Miami tras su discurso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó la cumbre del “Escudo de las Américas”, que tiene lugar este sábado en Miami y reunió a doce líderes latinoamericanos que considera aliados de su país.

Trump partió hacia el Aeropuerto Internacional de Miami pasadas las 10:20 A.M., hora local.

Mientras tanto, en Doral siguen reunidos los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; El Salvador, Nayib Bukele; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasry Asfura, Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Guyana, Irfaan Ali; también el presidente electo de Chile, José Antonio Kast; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

Cuba “está en sus últimos momentos de vida”, dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que Cuba se encuentra en “sus últimos momentos de vida” y que llegará pronto un “gran cambio” a La Habana.

“Cuba está en sus últimos momentos de vida, no tienen dinero, no tienen combustible. Tienen un mal régimen, que ha sido malo por mucho tiempo”, afirmó el presidente estadounidense en la cumbre con líderes latinoamericanos, a quienes reunió este sábado en la ciudad de Doral, Florida.

“Estamos esperando el gran cambio que pronto llegará a Cuba”, dijo Trump.

En su discurso ante dirigentes de América Latina, Trump habló sobre su intencíón de crear “una nueva coalición militar” y pidió la cooperación de las naciones lationamericanas para “erradicar a los carteles”.

Trump dice que México es “el epicentro de los carteles”

“El epcientro de los carteles es México”, aseguró Donald Trump en su discurso frente a los líderes latioamericanos aliados, reunidos en la cumbre “Escudo de las Américas” en Miami.

“Vamos a hacer lo necesario para detenerlos”, afirmó el presidente de Estados Unidos sobre las organizaciones criminales en México.

Trump aclaró que tiene un buen vínculo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. “Me gusta Sheinbaum, es una persona muy buena, tiene una hermosa voz”, aunque remarcó: “Los carteles están manejando México y no podemos permitir eso, estamos demasiado cerca”.

Trump: “La única forma de derrotar a nuestros enemigos es apelar a aparatos militares”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo este sábado en la cumbre de líderes aliados de Latinoamérica que “la única forma de derrotar a nuestros enemigos es apelando a nuestros aparatos mlitares”.

Trump reafirmó que el objetivo de cooperación con los países reunidos en Miami es crear una “nueva coalición militar”.

“Así como erradicamos a ISIS en Medio Oriente, tenemos que erradicar a los cárteles acá”, aseguró Trump en su discurso.

Trump en la cumbre con líderes latinoamericanos: “Venimos para anunciar una nueva coalición militar”

En un discurso ante los dirigentes latinoamericanos invitados a la cumbre de derecha, el presidente Donald Trump dijo que recibir a los líderes del hemisferio occidental por primera vez “es algo muy especial” y anunció una “nueva coalición militar”.

“Venimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los cárteles y la delincuencia”, aseguró Trump.

Con estos países busca “un compromiso para utilizar la fuerza militar, para destruir estos carteles y sus redes terroristas”, dijo el presidente estadounidense.

Con numerosos elogios al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y comentarios sobre el Canal de Panamá al presidente de ese país, José Raúl Mulino, Trump aclaró: “La mayoría son amigos míos, a algunos acabo de conocerlos”.