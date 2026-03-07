Instalan vallas en el Zócalo de CDMX previo a las movilizaciones por el 8M.

Animal Político

Durante la jornada se desplegarán 400 mujeres policías, quienes darán acompañamiento a la movilización. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo un llamado a que la movilización feminista se realice de manera pacífica.

El Palacio Nacional comenzó a ser amurallado por vallas metálicas de aproximadamente tres metros de altura ante las protestas del próximo domingo 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En otros años también se han colocado vallas frente a la Catedral Metropolitana, comercios y otros edificios del Centro Histórico.

El pasado 4 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la medida se tiene prevista para “evitar una confrontación” entre los elementos se seguridad y algunos grupos. Así como para proteger a las mujeres policías y al resto de asistentes frente al uso de objetos peligrosos durante las protestas.

Foto: Cuartoscuro Archivo.

La colocación de las vallas en el Centro Histórico capitalino se implementó desde el 2021 durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador después de que este sostuviera por varias semanas un enfrentamiento discursivo con organizaciones feministas a las que acusó de iniciar las protestas en su gobierno para atacarlo.

Esta decisión le costó varias críticas, sin embargo, el exmandatario aseguró que se trataba de una medida de seguridad para evitar enfrentamientos o incidentes. Sheinbaum respaldó la decisión en ese entonces como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Clara Brugada llama a marchar pacíficamente

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, hizo un llamado a que la movilización feminista se realice de manera pacífica, libre y segura.

Asimismo, reiteró que en la capital existe plena libertad para que las mujeres se expresen y se manifiesten.

“Quiero hacer un llamado a que esta manifestación, que tiene todas las libertades en la ciudad para expresarse, se lleve a cabo de manera pacífica; para ello hemos estado revisando los mecanismos y protocolos que se tendrán que promover para garantizar, primeramente, que las mujeres van a tener la seguridad plena de llevar a cabo estas manifestaciones”, aseguró Brugada este jueves.

Foto: Silvana Flores

“El 8 de marzo ya tiene décadas y nos da gusto que las mujeres puedan salir a la calle y manifestarse en cuanto a este tema; es una fecha en que en una ciudad como esta hay libertad plena para llevar a cabo estas manifestaciones”, afirmó.

Desplegarán 400 mujeres policías en CDMX

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó que durante la jornada se desplegarán 400 mujeres policías, quienes darán acompañamiento a la movilización.

El funcionario explicó que su presencia será a distancia y con un enfoque de acompañamiento, con el objetivo de garantizar el derecho a la manifestación sin interferir en el desarrollo de la protesta.

“Procuraremos en todo momento que su presencia durante la movilización no estorbe, que en ningún momento censure y que solamente se limite a acompañar y poder, si hubiera alguna situación de riesgo para las manifestantes, actuar”, afirmó.