Encabeza Marco Bonilla preferencia para candidato del PAN a la gubernatura.

Encuesta lo coloca con amplia ventaja frente a otros perfiles del partido.

De acuerdo con una medición realizada por Massive Caller en marzo de 2026, el alcalde de Chihuahua Capital, Marco Bonilla, encabeza las preferencias ciudadanas como posible candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del estado.

En la encuesta que pregunta “¿Quién le gustaría que fuera el candidato a gobernador del PAN?”, Bonilla obtiene 53.1 por ciento de las preferencias, colocándose con una amplia ventaja frente a otros perfiles del partido.

En segundo lugar aparece Daniela Álvarez con 13.1 por ciento, seguida por Alberto Valenciano con 10.8 por ciento, Mario Vázquez con 5.4 por ciento y Carlos Olson con 2.3 por ciento.

El estudio también señala que 6.2 por ciento de los encuestados mencionó a otro perfil, mientras que 9.1 por ciento indicó no saber aún.

Los resultados colocan a Marco Bonilla como el perfil mejor posicionado dentro del panismo rumbo a la definición de candidaturas para la elección de gobernador en Chihuahua.