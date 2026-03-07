Exhorta Policía Cibernética a mujeres a protegerse de ciberdelitos.
-Piden proteger su seguridad digital.
La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), a través de la Policía Cibernética, hace un llamado a las mujeres para reforzar su seguridad en redes sociales y evitar ser víctimas de delitos digitales como la sextorsión y la extorsión.
Las autoridades recomiendan tomar medidas preventivas para proteger la información personal y reducir riesgos al navegar en internet o interactuar en plataformas digitales.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Mantener privadas las redes sociales, revisando la configuración de privacidad para controlar quién puede ver las publicaciones.
- Ocultar la lista de amigos y limitar el acceso a información personal.
- No aceptar solicitudes de amistad de personas desconocidas, ya que un perfil atractivo no garantiza que sea real.
- Tener cuidado con la información que se comparte, como dirección, escuela, lugar de trabajo o sitios que se visitan con frecuencia.
- Evitar publicar la ubicación en tiempo real, ya que puede poner en riesgo la seguridad personal.
- Activar la verificación en dos pasos en aplicaciones y servicios como WhatsApp, Facebook, Instagram y correo electrónico.
- No compartir contenido íntimo, ya que puede ser utilizado para extorsión o amenazas.
La Policía Cibernética reiteró la importancia de mantenerse alerta ante cualquier actividad sospechosa en línea y reportar de inmediato posibles intentos de fraude o extorsión, con el fin de prevenir y combatir los ciberdelitos.