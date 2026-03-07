Exhorta Policía Cibernética a mujeres a protegerse de ciberdelitos.

-Piden proteger su seguridad digital.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), a través de la Policía Cibernética, hace un llamado a las mujeres para reforzar su seguridad en redes sociales y evitar ser víctimas de delitos digitales como la sextorsión y la extorsión.

Las autoridades recomiendan tomar medidas preventivas para proteger la información personal y reducir riesgos al navegar en internet o interactuar en plataformas digitales.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Mantener privadas las redes sociales, revisando la configuración de privacidad para controlar quién puede ver las publicaciones.

Ocultar la lista de amigos y limitar el acceso a información personal.

No aceptar solicitudes de amistad de personas desconocidas, ya que un perfil atractivo no garantiza que sea real.

Tener cuidado con la información que se comparte, como dirección, escuela, lugar de trabajo o sitios que se visitan con frecuencia.

Evitar publicar la ubicación en tiempo real, ya que puede poner en riesgo la seguridad personal.

Activar la verificación en dos pasos en aplicaciones y servicios como WhatsApp, Facebook, Instagram y correo electrónico.

No compartir contenido íntimo, ya que puede ser utilizado para extorsión o amenazas.

La Policía Cibernética reiteró la importancia de mantenerse alerta ante cualquier actividad sospechosa en línea y reportar de inmediato posibles intentos de fraude o extorsión, con el fin de prevenir y combatir los ciberdelitos.