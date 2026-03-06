Prevé CEPC ráfagas de viento de hasta 75 km/h para este fin de semana

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este fin de semana, se prevén rachas de viento de hasta 75 kilómetros por hora (km/h), en distintas regiones del estado.

Lo anterior, derivado de la presencia del frente frío número 39 en territorio estatal, mismo que generará condiciones frescas por la mañana y templadas por la tarde.

Esta tarde se esperan ráfagas de viento de más de 75 km/h en Cusihuiriachi y Chihuahua (Majalca), 65 km/h en Carichí, Cuauhtémoc, Allende y Camargo, y de 55 km/h en Janos, Madera, Balleza, Chihuahua, Delicias, Parral y Jiménez.

Estas condiciones podrían ocasionar tolvaneras en tramos carreteros de Chihuahua a La Junta, Chihuahua a Jiménez y Jiménez a Parral, así como en Janos, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Namiquipa, Bocoyna, Guachochi y Camargo.

Las temperaturas máximas esperadas son: para Chihuahua 27 grados centígrados (°C), Juárez 22°C, Janos 21°C, Madera 15°C, Temósachic 17°C, Cuauhtémoc 20°C, Ojinaga 30°C, Delicias 29°C, Camargo 29°C, Jiménez 29°C, Parral 25°C, Creel 15°C, Chínipas 30°C, Guachochi 16°C y Balleza 15°C.

Este sábado se pronostica ambiente frío a fresco por la mañana, templado a poco caluroso por la tarde, y muy frío en la zona serrana con posibles heladas.

Las ráfagas pueden superar los 75 km/h en Guerrero, Carichí y Cusihuiriachi; los 65 km/h en Juárez, Gómez Farías, Bocoyna, Guachochi y Balleza; y los 55 km/h en Namiquipa, Cuauhtémoc, Chihuahua, Delicias, Parral y Camargo, entre otros.

Habrá lluvias aisladas a dispersas de entre 2.1 y 5 mm en Juárez, Guadalupe, Praxedis G. Guerrero, Ascensión y Manuel Benavides, y ligeras en Ahumada, Janos, Casas Grandes, Madera, Chínipas, Guazapares, Jiménez y Ojinaga.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo, actividad eléctrica y caída de aguanieve en el municipio de Madera.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas para el sábado son: Chihuahua 24/10°C, Juárez 20/9°C, Janos 20/6°C, Madera 16/1°C, Temósachic 18/-1°C, Cuauhtémoc 19/4°C, Ojinaga, Delicias, Camargo y Jiménez 28/12°C, Parral 26/9°C, Creel 15/0°C, Chínipas 27/17°C, Guachochi 16/0°C.

Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, extremar precauciones al conducir ante la presencia de tolvaneras.

También recomienda a la ciudadanía en general asegurar techos, láminas y objetos susceptibles de ser desplazados por el viento.