Presentan operativo de seguridad para Jalisco por Mundial

fuente: excelsior

El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó una estrategia de seguridad que bautizaron como Plan Kukulcán de cara al Mundial 2026.

Consiste en un trabajo de coordinación con las Fuerzas Armadas, policías estatales y municipales para vigilar las zonas de interés en las tres ciudades sedes de los encuentros deportivos en el país.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que la estrategia está diseñada para garantizar condiciones de protección, antes, durante y después del mundial.

Omar García Harfuch presentó el Plan Kukulcán, una estrategia que busca garantizar la seguridad en las ciudades sede de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Mencionó que las autoridades contarán con la cooperación de Estados Unidos, Canadá y la FIFA para intercambiar información y atender de forma oportuna los riesgos.

De acuerdo con el general Roman Villalvazo, jefe de coordinación de la Copa Mundial FIFA 2026, se trata de una estrategia de seguridad compuesta principalmente por 20 mil efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea. También prevén apoyo de las policías estatales y municipales de las sedes.

