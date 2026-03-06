Conductor pierde el control y se impacta contra muro en el Periférico de la Juventud

Un aparatoso accidente vial se registró la tarde de este viernes sobre el Periférico de la Juventud, a la altura de la agencia Toyota, en sentido de norte a sur, luego de que un conductor perdiera el control de su vehículo al tomar una curva a exceso de velocidad.

De acuerdo con los primeros reportes, un joven que conducía un Nissan Sentra circulaba por la mencionada vialidad cuando ingresó a una curva a una velocidad mayor a la permitida. Esto provocó que el automóvil derrapara y el conductor perdiera el control del volante.

El vehículo se impactó primero contra el muro central y, tras el golpe, salió proyectado hacia el costado derecho de la vía, donde terminó chocando contra otro muro de contención.

A consecuencia de los dos fuertes impactos, el automóvil resultó con severos daños tanto en la parte frontal como en los costados. Pese a lo aparatoso del percance, el conductor logró salir del vehículo por su propio pie y no presentó lesiones.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Vial, quienes se encargaron de abanderar la zona, ya que el accidente bloqueó varios carriles y generó un importante congestionamiento vehicular.

Los agentes realizaron el reporte correspondiente y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el vehículo siniestrado y restablecer la circulación en esta importante arteria vial.