Ataque armado deja como saldo un herido en Villas del Rey

Un hombre de aproximadamente 25 años de edad resultó lesionado por proyectil de arma de fuego en el tobillo, luego de un presunto conflicto vial registrado en calles de la colonia Villas del Rey.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Imperio y avenida Anthony Quinn, donde la víctima circulaba a bordo de una bicicleta cuando, según los primeros reportes, dos sujetos que viajaban en un vehículo Nissan March color gris le dispararon en al menos una ocasión.

Tras la agresión, el ciclista quedó herido en el lugar, lo que generó el reporte inmediato a los números de emergencia.

Elementos de la Policía Vial arribaron como primeros respondientes y acordonaron el área para resguardar la escena, mientras que agentes de Criminalística realizaron el levantamiento de evidencias balísticas para integrarlas a la investigación correspondiente.

Paramédicos de Cruz Roja brindaron las primeras atenciones al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital Central para recibir atención médica.