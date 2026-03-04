Firman Cobach y Sindicato el Acuerdo de Revisión Salarial 2026

El Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) y el Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos (Staacobach) firmaron el Acuerdo de Revisión Salarial 2026, con el objetivo de fortalecer las relaciones laborales y las condiciones de trabajo de su plantilla.

El director general del Cobach, Reyes Humberto de las Casas, y la secretaria general del Staacobach, Ruth López, suscribieron el documento con el propósito de actualizar las condiciones laborales en beneficio de más de 2 mil 500 trabajadores de los 31 planteles y oficinas centrales del estado.

Con la firma de este acuerdo se establecieron mecanismos de colaboración en materia laboral y administrativa, para garantizar condiciones justas y dignas para el personal académico y administrativo del Cobach.

Este logro es resultado del diálogo abierto, la buena disposición y el compromiso de las autoridades del Cobach y los representantes sindicales.