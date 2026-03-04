Detienen a hombre por falta administrativa en la colonia Obrera

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal realizaron la detención de un hombre señalado por causar molestias en la colonia Obrera.

El detenido fue identificado como Miguel Ángel C. R., quien, de acuerdo con testigos, se encontraba molestando a personas que se encontraban en el lugar o transitaban por la zona.

Al arribar los agentes y realizarle la inspección correspondiente, el individuo adoptó una actitud agresiva hacia los elementos policiacos, por lo que se procedió a su detención.

Cabe mencionar que al proporcionar sus datos, el sujeto cambio su nombre para evitar fuera descubierta su identidad.

Posteriormente, el hombre fue trasladado al Centro de Detención Municipal, donde quedó a disposición del proceso correspondiente.