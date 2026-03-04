Localizaron sin vida a hombre de 32 años en Granjas Cerro Grande

Un hombre de 32 años de edad fue localizado sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Granjas Cerro Grande, al sur de la ciudad, lo que generó una movilización de corporaciones de seguridad.

El hallazgo se registró en una de las habitaciones de una vivienda situada sobre la calle Segunda. Tras el reporte a los números de emergencia, elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área con el fin de preservar la escena.

Posteriormente, se dio aviso a personal de Criminalística de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de evidencias y la integración de la carpeta de investigación.

Más tarde, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del C-4, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre indicios de violencia ni han dado a conocer la identidad de la víctima. Las investigaciones continúan.