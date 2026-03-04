Localizan otro calcinado al sur de la ciudad

Después de que ayer se reportara el cuerpo calcinado de un hombre en la colonia Robinsón, esta tarde de miércoles, se registró una movilización en la zona oriente de la capital, donde se halló otra víctima del fuego.

Al arribo de la policía municipal y de agentes de fiscalía, se percataron que a la víctima le perdieron fuego en el lugar, lleno de malezal, pues aún se podía percibir el fuerte aroma a calcinado y a gasolina.

El cuerpo fue encontrado en un camino de terracería en un enorme predio baldío ubicado entre la Colonia Jardines de Oriente y Rinconada Oriente como a 2 km de la avenida Equus.

Cabe recordar que en lo que va del día, son dos las víctimas encontradas en lotes baldíos, el primero en Ejido Nuevo Sacramento, seguido por este, en la zona Oriente, misma que desde que comenzó el año, se han registrado limpias al estilo del crimen organizado.