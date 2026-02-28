Xóchitl Contreras recorre estancias infantiles y entrega apoyos

Reafirmando su compromiso con la niñez y las familias de Ciudad Juárez, la diputada Xóchitl Contreras realizó un recorrido por diversas estancias infantiles estatales del distrito que representa, donde hizo entrega de apoyos destinados a fortalecer las actividades diarias y el desarrollo integral de niñas y niños.

Las visitas comprendieron estancias del distrito cinco local, espacios dedicados al cuidado y formación de la primera infancia, donde la legisladora dialogó con directivos y personal educativo para conocer de primera mano sus necesidades y continuar gestionando apoyos que les permitan seguir cumpliendo su labor.

La diputada destacó que respaldar a las estancias infantiles es una inversión directa en el futuro de Juárez, pues son espacios fundamentales para el desarrollo, la seguridad y la formación de la niñez.

Estas acciones forman parte del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado que encabeza la gobernadora Maru Campos Galván, y el DIF Estatal Zona norte, quien ha impulsado programas de apoyo a estancias infantiles, fortalecimiento de infraestructura educativa y esquemas de alimentación escolar que garantizan comidas calientes para miles de estudiantes en Chihuahua.

“La niñez es prioridad. Cuando apoyamos a las estancias infantiles y fortalecemos la alimentación y la educación de nuestros niños, estamos construyendo un mejor estado”, expresó la diputada.

Xóchitl Contreras subrayó que continuará recorriendo el distrito que los juarenses le confiaron, manteniéndose cercana a las familias y gestionando recursos que realmente impacten en su bienestar.

Finalmente, reiteró que seguirá trabajando por la familia y la niñez juarense, convencida de que solo con gobiernos humanistas, responsables y verdaderamente preocupados por Juárez, se pueden generar mejores oportunidades para las próximas generaciones.

La diputada concluyo diciendo que seguirá en campo, carca de la gente, así trabajara por la niñez de Juárez, ya que trabajar por ellos es trabajar por el futuro de Juárez y de todo Chihuahua