Invitan a las Grutas Nombre de Dios con entrada gratuita por el Día de la Familia

En el marco del Día de la Familia y como parte de las actividades programadas durante el “Mes de Familias Felices”, el Gobierno Municipal, a través del DIF, invita a la ciudadanía a disfrutar de las Grutas Nombre de Dios con entrada gratuita este próximo domingo 1 de marzo.

Esta iniciativa busca brindar a las familias un espacio de convivencia y recreación en uno de los sitios naturales más emblemáticos de la ciudad, fomentando el tiempo compartido y el disfrute en comunidad.

Las Grutas Nombre de Dios estarán abiertas en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Para una mejor experiencia, se recomienda a las personas interesadas acudir temprano, con el fin de evitar aglomeraciones y facilitar el acceso ordenado en los grupos establecidos para el recorrido.

Asimismo, se exhorta a las y los visitantes a seguir las indicaciones del personal y atender las medidas de seguridad correspondientes durante su estancia.

Las y los ciudadanos pueden consultar la programación completa del “Mes de Familias Felices” en la página oficial del DIF Municipal o del Gobierno Municipal, donde encontrarán toda la información sobre los eventos y actividades que se llevarán a cabo a lo largo del mes de marzo.

Con estas acciones el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de generar espacios de convivencia que fortalezcan la unión familiar y promuevan entornos seguros para todas y todos.