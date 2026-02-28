Establecen UTCH y CIMAV alianza estratégica para impulsar el sector científico

La Universidad Tecnológica de Chihuahua y el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) formalizaron un convenio de colaboración para impulsar la investigación aplicada, la vinculación académica y la formación de nuevas generaciones de profesionistas.

La alianza estratégica establece las bases de colaboración conjunta para la impartición de capacitaciones, cursos, talleres, programas de posgrado bilaterales y unilaterales.

Lo anterior enfocado en áreas estratégicas como ciencia de materiales, ingeniería, desarrollo tecnológico y transferencia de conocimiento, fortaleciendo la vinculación entre la educación Superior y el sector científico.

Durante el evento protocolario, autoridades de ambas instituciones destacaron la importancia de generar sinergias que permitan a estudiantes y docentes participar en proyectos de investigación aplicada, estadías profesionales y programas de capacitación especializada.

El rector de la UTCH, Kamel Athie Flores, comentó que el convenio representa una oportunidad para que la comunidad universitaria amplíe su acceso a infraestructura científica de vanguardia y para que investigadores del CIMAV colaboren en la formación de talento altamente capacitado, contribuyendo al desarrollo tecnológico.

Agregó que, la institución reafirma su compromiso con la excelencia académica y la vinculación estratégica, consolidándose como una institución que impulsa la innovación y el crecimiento regional a través del trabajo colaborativo.