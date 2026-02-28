Ni el dolor ante la muerte respetan aseguradoras, ahora es HDI”: diputada

La legisladora juarense María Antonieta Pérez Reyes denunció el proceder de la compañía aseguradora HDI que ampara a las unidades cisterna de agua, mejor conocidas como “pipas”, que brindan servicio a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez, luego que uno de sus choferes atropellara a un ciclista que lamentablemente falleció, luego del siniestro. Los hechos ocurrieron al sur de la ciudad la tarde del pasado jueves.

‘No obstante el dolor de los familiares durante toda la mañana de tramites en la Fiscalía, fueron notificados de que la aseguradora había declarado a las autoridades que los gastos funerarios tenían que ser cubiertos por la familia, y que ellos posteriormente se los reembolsarían como parte de la cobertura, de otra manera el cuerpo no seria entregado a una funeraria para proceder a su velación’, es el reclamo que hace la congresista, atendiendo la preocupación que hoy embarga a familiares y vecinos de la víctima mortal identificado como Rodolfo T.L. habitante de la colonia ‘Kilómetro 29’.

Sin embargo para los deudos hay algo importante que informar de parte de la legisladora por Morena, ya que al dialogar con el Director Ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez Marco Licón Barraza, este último se comprometió con la diputada a que la descentralizada se haga cargo de los adeudos inmediatos y dar y que la familia del juarense de 62 años edad al momento de su muerte, se le pueda hacer una despedida digna, a un padre de familia y esposo, que de manera trágica falleció por el descuido, falta de capacitación, o negligencia de un chofer de pipa de agua.

Cabe resaltar que este caso, no es el único donde la diputada María Antonieta Pérez Reyes, colabora junto con su equipo de abogados a favor de los ciudadanos que han sido víctimas de compañías aseguradoras irresponsables, ya que en septiembre pasado se auxilió a un automovilista a recuperar su patrimonio después de tener su vehículo siniestrado, también se dio orientación masiva a choferes de plataforma con problemas de no pago por parte de las compañías de seguros y ahora en contra de la compañía HDI en sus intentos de no asumir lo que por ley se le exige, indicó Pérez Reyes.