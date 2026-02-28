Informa Municipio que este 28 de febrero concluye la temporada de poda en la ciudad

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, informa a la ciudadanía que hoy sábado 28 de febrero concluye oficialmente la temporada de poda de árboles en la ciudad, conforme a los lineamientos establecidos para el cuidado y preservación del arbolado urbano.

Durante esta temporada, las cuadrillas municipales realizaron trabajos de poda formativa, preventiva y de saneamiento en camellones, parques, avenidas principales y colonias de la Capital, con el objetivo de fortalecer la salud de los árboles, prevenir riesgos y mejorar la visibilidad en vialidades.

Estas acciones forman parte del compromiso permanente del Gobierno Municipal por mantener una ciudad ordenada, segura y con espacios públicos en óptimas condiciones para las y los chihuahuenses.

La autoridad municipal recuerda a la ciudadanía que, fuera del periodo oficial, únicamente podrán realizarse podas de carácter urgente, como aquellas que representen un riesgo inminente para la población o afecten infraestructura eléctrica, previa valoración correspondiente.

Con estas labores, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la mejora continua de la imagen urbana de Chihuahua Capital.