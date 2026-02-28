HomeLocalInforma Municipio que este 28 de febrero concluye la temporada de poda en la ciudad
Informa Municipio que este 28 de febrero concluye la temporada de poda en la ciudad

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, informa a la ciudadanía que hoy sábado 28 de febrero concluye oficialmente la temporada de poda de árboles en la ciudad, conforme a los lineamientos establecidos para el cuidado y preservación del arbolado urbano.

Durante esta temporada, las cuadrillas municipales realizaron trabajos de poda formativa, preventiva y de saneamiento en camellones, parques, avenidas principales y colonias de la Capital, con el objetivo de fortalecer la salud de los árboles, prevenir riesgos y mejorar la visibilidad en vialidades.

Estas acciones forman parte del compromiso permanente del Gobierno Municipal por mantener una ciudad ordenada, segura y con espacios públicos en óptimas condiciones para las y los chihuahuenses.

La autoridad municipal recuerda a la ciudadanía que, fuera del periodo oficial, únicamente podrán realizarse podas de carácter urgente, como aquellas que representen un riesgo inminente para la población o afecten infraestructura eléctrica, previa valoración correspondiente.

Con estas labores, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la mejora continua de la imagen urbana de Chihuahua Capital.

