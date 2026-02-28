Fortalecen atención a niñas y niños de CDIIS con convenio entre DIF Municipal y SEECH

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a del DIF, llevó a cabo la firma de un convenio de coordinación con Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), con el propósito de fortalecer la atención que se brinda a niñas y niños en los Centros de Desarrollo Integral Infantil (CDIIS) del municipio.

Este acuerdo establece las bases de coordinación operativa para ofrecer servicios asistenciales y educativos de nivel preescolar con altos estándares de calidad y seguridad, asegurando que cada niña y niño reciba atención integral en espacios adecuados, seguros y formativos.

En su mensaje, la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, reafirmó que la niñez merece instituciones que trabajen unidas, con corresponsabilidad y con una visión clara: proteger sus derechos, garantizar su seguridad y brindarles oportunidades reales de aprendizaje y desarrollo integral.

Asimismo, se reafirmó el compromiso de trabajar de manera corresponsable para garantizar que los CDIIS continúen siendo entornos que favorezcan el aprendizaje temprano, la convivencia sana y el acompañamiento cercano a las familias.

La colaboración entre el DIF Municipal y SEECH contempla acciones conjuntas en materia académica, seguimiento pedagógico, capacitación y supervisión, con el objetivo de fortalecer la calidad educativa en el nivel preescolar que se imparte en estos centros.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas que protejan a la niñez, fortalezcan la educación inicial y consoliden la colaboración institucional en favor de las familias de Chihuahua Capital.