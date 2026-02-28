Localizan sin vida a joven de 17 años en Guadalupe y Calvo tras ser privada de la libertad

Una joven de 17 años de edad fue localizada sin vida la tarde de ayer en la zona de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, luego de haber sido privada de la libertad por hombres armados días antes.

De acuerdo con la información preliminar, la menor fue privada de la libertad el jueves pasado en una ranchería del citado municipio. Sujetos armados acudieron a su domicilio, ubicado en el rancho El Indio, preguntaron por ella y posteriormente se la llevaron con rumbo desconocido.

El hallazgo ocurrió ayer, momentos antes de que iniciara la mesa de seguridad programada en Atascaderos. La joven fue encontrada sin vida durante recorridos de vigilancia y seguridad realizados por elementos del Ejército Mexicano y corporaciones policiacas que participaban en el operativo con motivo de dicho evento.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias del crimen ni posibles líneas de investigación. La dependencia únicamente confirmó el fallecimiento de la menor.

Las autoridades mantienen presencia en la zona mientras continúan las indagatorias para esclarecer los hechos y dar con los responsables.