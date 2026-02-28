HomeLocalRefuerza Salud vigilancia epidemiológica contra la rickettsiosis
Refuerza Salud vigilancia epidemiológica contra la rickettsiosis

La Secretaría de Salud del Estado informó que mantiene activa la vigilancia epidemiológica contra la rickettsiosis y reiteró el llamado a la población a mantener las acciones en el hogar para evitar contagios.

La prevención se basa en tres ejes: el cuidado personal, que incluye revisar la piel durante el baño y acudir de inmediato al centro de salud ante fiebre sin causa aparente; el cuidado de las mascotas, mediante baños regulares y la aplicación de productos antiparasitarios; así como la limpieza del entorno, con patios libres de maleza y sin acumulación de objetos.

De acuerdo con datos de la dependencia, durante la semana epidemiológica 07 (del 1 de enero al 22 de febrero) se confirmaron nueve casos y una defunción en la entidad.

Los casos se distribuyen de la siguiente manera: 1 en el municipio de Chihuahua, 2 en Aquiles Serdán y 4 en Ciudad Juárez. La defunción corresponde a un infante con residencia en el municipio de Chihuahua.

En cuanto a los grupos de edad afectados, un caso se presentó en niñas y niños de 1 a 4 años; siete en el grupo de 5 a 14 años y uno en personas de 25 a 44 años.

En el mismo periodo de 2025, se contabilizaron cuatro casos y tres defunciones.

La rickettsiosis se transmite por la picadura de garrapata infectada y la atención médica oportuna ante síntomas como fiebre persistente, dolor de cabeza o erupciones cutáneas, puede marcar la diferencia en la evolución del padecimiento.

