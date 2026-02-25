Reduce PECUU tiempos de investigación de delitos en la ciudad

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 25 de febrero de 2026.- Una de las estrategias del Gobierno Municipal, implementada a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, para brindar mayor seguridad a la comunidad chihuahuense es el uso de la tecnología de la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU), así como la coordinación interinstitucional, lo que permite acortar los tiempos de investigación de delitos y ofrecer resultados más rápidos.

Lo que antes implicaba investigaciones que duraban meses, hoy en día, gracias al uso de la tecnología y al trabajo del personal del Departamento de Análisis Táctico de la Subdirección de Inteligencia, puede resolverse en tan solo unas horas, ya que desde la llamada al 9-1-1 o la llegada de los agentes al lugar de la emergencia, se inicia un seguimiento ininterrumpido, recabando información y comenzando de inmediato las indagatorias mediante el análisis de cámaras de videovigilancia.

Esta tecnología permite realizar un análisis riguroso antes, durante y después de los hechos, lo que facilita la identificación de los presuntos responsables, así como de los vehículos involucrados, se da un seguimiento puntual, y cuando estos pasan por una cámara lectora de placas o sistemas de reconocimiento facial, se logra ubicar su paradero.

Lo anterior contribuye a que las víctimas puedan obtener la reparación del daño, ya que las carpetas de investigación integradas con la información obtenida ofrecen pruebas sólidas al Ministerio Público, permitiendo avanzar con mayor rapidez en la conclusión de los casos.

Estos resultados son posibles gracias a los convenios de colaboración con la Fiscalía General del Estado, a través de las Unidades de Investigación de Robos, Robo de Vehículos, así como con la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia.