Inicia ciclo de conferencias con la participación de más de 200 emprendedoras

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, llevó a cabo la Conferencia Magistral “IA para Emprendedoras y Empresarias”, primera actividad del ciclo de conferencias que forma parte de la Estrategia de Digitalización con la asistencia de más de 200 emprendedoras y empresarias interesadas en fortalecer sus conocimientos tecnológicos y potenciar sus proyectos mediante herramientas innovadoras.

Durante la jornada, las asistentes aprendieron cómo crear un negocio completo con Inteligencia Artificial en tan solo 15 minutos, conocieron herramientas que pueden comenzar a utilizar desde hoy y exploraron aplicaciones prácticas tanto para el trabajo como para la vida familiar. El contenido ofreció una visión clara y accesible sobre cómo integrar la IA de manera inmediata en sus proyectos y actividades cotidianas.

Además del contenido académico, el evento se convirtió en un espacio de encuentro y colaboración, donde se generó un valioso networking entre las participantes. Emprendedoras y empresarias intercambiaron experiencias, contactos e ideas, fortaleciendo así la comunidad y creando sinergias que impulsan el crecimiento económico con perspectiva innovadora.

La Estrategia de Digitalización continuará con el Taller “IA para la Vida Familiar”, que se realizará los días 26 y 27 de febrero de 9:00 am a 1:00 pm en la Universidad La Salle Chihuahua; posteriormente, el 5 de marzo a las 12:00 pm se llevará a cabo la Conferencia “Propiedad Intelectual e IA” en la Universidad Tecnológica de Chihuahua; y finalmente, el Taller “IA Práctica para Emprendedoras” tendrá lugar el 6 de marzo de 16:00 a 20:00 horas y el 7 de marzo de 9:00 a 13:00 horas, nuevamente en la Universidad La Salle Chihuahua.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar la transformación digital, fortalecer la competitividad y generar más oportunidades para las mujeres emprendedoras y empresarias de Chihuahua Capital.