Últimos días para ser parte de la Jornada Cívica Electoral Infantil 2026: Municipio.

Las y los participantes podrán representar al presidente municipal y autoridades del Ayuntamiento en una sesión de Cabildo.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, recuerda que esta es la última semana para para participar en la Jornada Cívica Electoral Infantil 2026, en el marco del Día de la Niñez.

La convocatoria está dirigida a alumnas y alumnos de sexto grado de primaria, de escuelas públicas y privadas del municipio, y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 27 de febrero de 9:00 a 13:30 horas, en la Subdirección de Educación de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicada en calle Segunda número 4, esquina con avenida Juárez, primer piso, colonia Centro.

Cada escuela podrá registrar hasta dos representantes, garantizando la paridad de género. Asimismo, se promueve la participación de niñas y niños indígenas, con discapacidad y de escuelas de la zona rural.

La Jornada Cívica Electoral Infantil 2026 se llevará a cabo el jueves 19 de marzo de 2026, a las 9:00 horas, en la Escuela Normal del Estado de Chihuahua, ubicada en la colonia Junta de los Ríos.

Esta jornada se realiza en colaboración con el Instituto Estatal Electoral y la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua “Profr. Luis Urías Belderráin”, como parte de su 120 aniversario, y tiene como objetivo integrar el Decimoquinto Consejo Infantil del Municipio de Chihuahua, mediante la elección simbólica de la Presidencia Municipal, Sindicatura, Secretaría del H. Ayuntamiento, Regidurías y Gabinete Municipal.

Para mayor información, consulta la convocatoria completa en: http://www.municipiochihuahua.gob.mx. También puedes comunicarte al teléfono 614-200-4800 o al 072 extensión 6573.