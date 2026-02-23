Sólo 22 mexicanos concentran lo equivalente al 10% del PIB: Oxfam México.

La Razón

Por:Rocio Rangel

Necesaria, reforma fiscal progresiva

Concentración extrema de la riqueza en el 1.0% de la población ha derivado en un “poder oligárquico”, advierte Oxfam Mexico

Hasta noviembre del 2025, 22 mexicanos concentraron una riqueza conjunta de 3.9 billones de pesos, lo que equivale a cerca del 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, de acuerdo con cifras al cuarto trimestre de 2025. Ante ello, Oxfam México, explicó que es necesario que en el país se impulse una reforma fiscal progresiva que ayude a reducir la desigualdad y que los beneficios de la economía dejen de ser controlados y concentrados por unos cuantos.

“[Esto equivale] más o menos lo que produce en total las economías de Guanajuato y Jalisco juntas en un año, dos de los grandes motores económicos del país juntos en un año. Toda la economía de estas dos entidades federativas, producen más o menos lo que tienen acumuladas estos 22 milmillonarios” afirmó Carlos Brown Solà, director de programas en Oxfam México.

En conferencia, el organismo alertó que la concentración extrema de la riqueza en el 1.0 por ciento de la población más rica ha derivado en un “poder oligárquico” que erosiona la democracia y limita el desarrollo económico, por lo que exhortó a impulsar una reforma fiscal para reducir la desigualdad y hacer que los beneficios de la economía mexicana dejen de estar controlados y concentrados por unos pocos.

México, uno de los países con más desigualdad económica: Oxfam

El experto explicó que en los últimos 30 años, México ha sido uno de los países más desiguales, donde se concentran apenas 1.3 millones de personas como la población más rica denominados milmillonarios, que perciben 35 por ciento del ingreso total, poseen 40 por ciento de la riqueza privada y nacional y son responsables del 23 por ciento de las emisiones contaminantes.

En contraste, la economía mexicana en su conjunto ha crecido a un ritmo muy bajo desde 1981 con tal solo un crecimiento de 16 por ciento en el PIB per cápita. Este crecimiento bajo registrado durante los últimos 45 años ha beneficiado únicamente a los mil millonarios que acumularon 4.2 veces más riqueza.

Estas cifras derivan en un creciente poder político para dicho grupo, ya que les garantiza acceso a espacios de decisión e influencia directa en políticas de interés público, sin legitimidad democrática solo exclusivo de su poder económico.

Ante este contexto, la Oxfam resaltó la importancia de una democracia económica en la sociedad mexicana a través de decisiones colectivas. “Esto no es algo que se construya solamente desde el gobierno, se construye desde la sociedad, desde los centros de investigación y la colaboración con otros actores”, afirmó la directora ejecutiva de Oxfam México, Alexandra Haas Paciuc.

Oxfam propone ejes para desconcentrar la economía mexicana

Por lo que, la Oxfam México redactó nueve propuestas bajo tres ejes principales: transformar, reparar y redistribuir para hacer que los beneficios de la economía mexicana dejen de estar controlados y concentrados por unos pocos.

Asimismo, subrayaron que, una reforma fiscal progresiva será uno de los pasos fundamentales para saber cómo están construidos los impuestos y cómo operan. Derivado de lo que los milmillonarios mexicanos ganan y concentran a costa de lo que produce y sacrifica la enorme mayoría de la población.

Por ello, los directivos concluyeron que transformar la economía mexicana es posible con decisiones colectivas, para evitar vivir en una oligarquía, donde pocos tienen el poder de decidir sobre la vida de la población del país, “el modelo económico mexicano debe pasar del imperio de los más ricos, que se sostiene en los recursos y el trabajo de las mayorías, a una economía donde todas nos beneficiemos y decidamos” sostuvo Oxfam en su informe “Oligarquía o Democracia”.