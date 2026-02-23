El futuro de Chihuahua se defiende con juventud y valentía; PAN impulsa nuevos liderazgos.

Daniela Álvarez destacó que las y los jóvenes tienen un papel protagónico en la vida pública y que el PAN seguirá impulsando su liderazgo en todo el estado.

Bocoyna, Chihuahua.– El pasado domingo, la presidenta del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez, encabezó la clausura de la primera generación de la Escuela de Liderazgos “Somos Líderes”, que reunió a jóvenes de distintos municipios para capacitarse en liderazgo, participación ciudadana y trabajo en equipo.

“Creemos en cada una y cada uno de ustedes. En Acción Nacional le apostamos a su capacitación, a darles herramientas para que sean los mejores argumentando, debatiendo y defendiendo lo que creemos. Porque la verdad está de nuestro lado y Chihuahua necesita a más jóvenes que alcen la voz sin miedo”, expresó la Presidenta Estatal, durante el cierre celebrado en la Sierra Tarahumara

Daniela Álvarez subrayó que esta escuela es para fortalecer el liderazgo de las y los jóvenes y aseguró que el PAN continuará abriendo espacios para que más jóvenes se preparen y ocupen cargos como regidores, diputados, alcaldes y alcaldesas, encontrando en Acción Nacional una plataforma para servir a las y los chihuahuenses.

Por su parte, la secretaria estatal de Acción Juvenil, Carolina Sotelo, reconoció el respaldo de la dirigencia estatal y destacó que esta escuela es resultado de creer en la juventud no solo en el discurso, sino en acciones concretas.

“Hoy no son un integrante más, son los liderazgos que van a sacar adelante la elección de 2027 en sus municipios. Aquí están los jóvenes que decidieron convertir sus sueños en acciones”, señaló la líder juvenil.

Con esta primera generación, el PAN reafirma que la formación y el impulso a liderazgos juveniles es una apuesta importante para defender el futuro de Chihuahua con valentía, fortalecer la vida democrática y construir un estado con más libertad, participación y oportunidades para todos.

En el evento también estuvieron presentes Rafael Jaime, Secretario General del PAN Chihuahua; Miguel de Samaniego, vocero juvenil del PAN; Luis Espinoza, representante de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil; y Jairo Lozano, presidente del PAN en Bocoyna.