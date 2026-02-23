“Lentes son una herramienta indispensable”: Cuauhtémoc Estrada; en campaña de donación en Juárez.

Con el compromiso de llevar el bienestar social a todas las y los ciudadanos de Ciudad Juárez se continúa con las campañas de lentes en esta ocasión, la décima campaña, para los vecinos del fraccionamiento Parajes de San Isidro, así lo dio a conocer el diputado y coordinador de la bancada de morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo.

“Los lentes son una herramienta indispensable”, enfatizó el líder morenista durante la 10ª campaña de donación de anteojos graduados, a personas de escasos recursos, menores de edad y adultos mayores, con el apoyo fundamental de la asociación civil CEDERIL.

Estrada Sotelo reitero su apoyo para con los vecinos del fraccionamiento Parajes de Oriente, al sur de Juárez al enfatizar que los lentes se han vuelto una necesidad para mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos.

El diputado reconoció que fueron los propios vecinos de parajes que pertenecen al distrito 08, quienes lo buscaron a través de las redes sociales del legislador, para solicitarle que hasta ese punto de Ciudad Juárez llegara la campaña de dotación gratuita de anteojos para aquella población que en verdad lo necesitan y no pueden comprarlos.

Finalmente, recalcó que con este ejercicio ya suman 10 ocasiones en que se impacta de manera positiva a los habitantes del sur Oriente de Ciudad Juárez, sin embargo, las carencias son muchas, por lo que continuaran con dichas campañas, así como gestionado más recursos para mejorar las condiciones de vida y el bienestar general de la sociedad fronteriza.