Ejecutan a sujeto de 3 balazos en la Felipe Ángeles

La violencia interrumpio el norte de la ciudad esta tarde noche , un hombre fue ejecutado a balazos en calles de la colonia Felipe Ángeles.

La víctima fue identificada como Rafael Bailón Palma, de 32 años de edad, quien perdió la vida tras recibir tres impactos de arma de fuego calibre 9 milímetros.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas e Ignacio Rodríguez, donde vecinos escucharon varias detonaciones y reportaron el hecho a los números de emergencia encontrando así los primeros respondientes al hombre en el interior de su domicilio.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

Minutos después, paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Personal de Criminalística de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo el procesamiento de la escena, asegurando al menos tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros como parte de la evidencia balística.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, mientras que el Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el móvil del ataque y dar con el o los responsables.