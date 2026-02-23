Capitalinos marcan primeros lugares del Tour Continental de Marcha.

-Protagonizan beneficiarios del programa ‘Meta Olímpica’ el maratón y medio maratón.

El trabajo y esfuerzo de atletas chihuahuense trascendió este fin de semana al marcar los primeros lugares en el Tour Continental de Marcha, celebrado este domingo en la ciudad de México, quienes asistieron con el apoyo del Gobierno Municipal de Chihuahua.

Los marchistas olímpicos, Andrés Eduardo Olivas y Julio César Salazar, beneficiarios con el programa “Meta Olímpica CUU” conquistaron el primer y segundo lugar, respectivamente con tiempos de 3:10:41 y 3:11.25 en la prueba de maratón.

La capitalina Natalia Mendiola Loya marcó un gran precedente al obtener el primer lugar en la prueba de los 10 kilómetros Sub20 con un tiempo de 50:57.71; mientras que, en la rama varonil del juarense Osvaldo Miramontes se proclamó el primer lugar con tiempo de 44:48.38 y el capitalino Dylan Sebastián Acedo en el tercer lugar con tiempo de 50:41.26.

De esta manera se confirma que los cinco chihuahuenses integrarán la selección mexicana para el Campeonato Mundial en Brasil el 12 de abril, con lo que marca el inicio al ciclo olímpico de Los Ángeles 2028.

Cabe destacar también la participación en la prueba de los 10 kilómetros de los capitalinos Maximiliano López en cuarto lugar; Jorge Alejandro Aguilar en quinto lugar; y Manuel Orozco en octavo lugar. Además de Yaretzi Paola Orozco en cuarto lugar y Alejandra Félix en la posición número 13°, ambas en la prueba de los 5 kilómetros.

La pieza clave de este gran logro para la marcha chihuahuense está acompañado de los entrenadores Miguel Ángel Rodríguez, Rubén Arikado, Horacio Nava, así como Royce Banda Núñez, con el apoyo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte y el convenio con el Comité Olímpico Mexicano.

A toda marcha están los atletas para su próximo reto, beneficiarios del programa “Meta Olímpica CUU” en el que también protagoniza Ximena Serrano con el tercer lugar en el medio maratón. Y la próxima representación de las categorías juveniles rumbo a la Olimpiada Nacional.

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 23 de febrero de 2026.-Gracias a la tecnología con la que cuenta la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), se fortalece la estrategia de prevención y vigilancia a través del Centro de Monitoreo y Operaciones (CMO), para reforzar el trabajo del personal en despliegues operativos, acciones tácticas y labores de inteligencia, para reducir tiempos de respuesta y aumentar las detenciones.

La calidad, alcance y nitidez de las cámaras facilitan la identificación de características específicas de personas sospechosas, fortaleciendo así las labores de seguridad. Actualmente, se cuenta con más de mil 300 cámaras en la ciudad conectados al Centro de Monitoreo y Operaciones de la Comandancia Norte.

Tras la implementación de PECUU Cuatro, la capacidad de lectura mensual de placas vehiculares aumenta de 80 millones a 120 millones, fortaleciendo significativamente las labores de investigación y la respuesta ante el robo de vehículos.

El sistema tecnológico se complementa con tótems de seguridad, arcos lectores, aplicaciones preventivas como Marca el Cambio y Yo Segura, cámaras de solapa, cámaras instaladas en unidades policiales y dispositivos ubicados en distintos puntos de la ciudad, conformando una red integral que permite avanzar hacia una ciudad más segura.