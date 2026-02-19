Invita Gobierno Municipal a jornada de salud en Ejido Ocampo.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, invita a las y los vecinos de la comunidad de Ejido Ocampo a participar en la próxima Jornada de Salud que se llevará a cabo el sábado 21 de febrero, en el salón de usos múltiples de la comunidad, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Con el propósito de acercar servicios gratuitos y de calidad hasta su propia comunidad, la Dirección de Desarrollo Rural, en coordinación con la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal y el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud, unieron esfuerzos para ofrecer consulta médica y dental, banco de medicamentos, desparasitación y vacunación de mascotas, entrega de cartillas y registro municipal de animales de compañía.

Además, se realizará entrega de árboles para fortalecer el cuidado del medio ambiente, servicio de destilichadero para apoyar en la limpieza de los hogares, y se compartirá una taquiza como espacio de convivencia comunitaria.

Estas acciones reflejan el trabajo coordinado de distintas dependencias municipales para acercar soluciones reales a las necesidades de la zona rural, priorizando la salud, el cuidado del entorno y la atención integral de las familias, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fortalecer el tejido social en Chihuahua Capital.