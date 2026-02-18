Vinculan a proceso a detenido por violencia familiar en NCG

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Noroeste, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Edgar Misael H.B. por el delito de violencia familiar agravada.

La investigación ministerial establece que el imputado agredió físicamente a su esposa, en hechos registrados la noche del 5 de diciembre de 2025, en un domicilio de la colonia Luis Donaldo Colosio, en la ciudad de Nuevo Casas Grandes.

Asimismo, que agredió física y psicológicamente a la víctima, en hechos ocurridos la noche del 10 de febrero de 2026, al interior de un domicilio de la colonia Centro, en la citada población.

El imputado de 35 años de edad, fue detenido mediante una orden de aprehensión ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

La Juez del Distrito Judicial Galeana conocedora de la causa penal, resolvió vincular a proceso al imputado, luego de considerar suficientes los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)