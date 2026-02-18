Continúa construcción de gaza en Teófilo Borunda y Juventud

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa con el desarrollo de los trabajos de la Gaza de Incorporación que conectará la avenida Teófilo Borunda y el periférico de la Juventud, una de las tres soluciones viales que se ejecutan de manera simultánea en beneficio de las familias de Chihuahua Capital.

Actualmente, las cuadrillas trabajan en distintos frentes, realizando labores de excavación en la rampa de inicio y en las isletas a la altura del boulevard Ortiz Mena para la conformación de la nueva lateral del periférico de la Juventud.

Además, se efectúa el trazo para la reubicación de la línea de conducción de agua potable.

De igual manera, se lleva a cabo la instalación de un taller a metros de la obra, donde se realizará la soldadura y fabricación de las vigas de acero que formarán parte de esta infraestructura, la cual será un ícono del Chihuahua moderno.

Las labores se realizan en horarios de baja afluencia vehicular con el objetivo de evitar congestionamientos. Como rutas alternas, se encuentran disponibles la calle Labor de Terrazas y la avenida El Reliz.

Se exhorta a la ciudadanía a respetar los señalamientos preventivos colocados en el área de trabajo, así como a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal ante cualquier alerta vial.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la ciudadanía, y recuerda que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.