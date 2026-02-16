Emite PC aviso preventivo por viento fuerte en municipios del noroeste

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo a la población, ante el pronóstico de viento fuerte en municipios de la región noreste del estado, como efectos del paso por el norte del país, de un nuevo frente frío.

Se prevén ráfagas de más de 55 kilómetros por hora (km/h) en Ascensión, Janos, Casas Grandes, Madera, Ignacio Zaragoza y Gómez Farías.

En las zonas norte, oeste, suroeste, centro y sur, las rachas serán de más de 45 km/h, lo que podría ocasionar tolvaneras en carreteras de Ascensión, Janos, Casas Grandes, Madera, Ignacio Zaragoza y Gómez Farías.

Ante estas condiciones, la CEPC recomienda extremar precauciones, reducir la velocidad y mantener una distancia segura entre vehículos para evitar accidentes.

Las temperaturas máximas previstas para la tarde de este lunes son: 29 grados centígrados (°C) en Chihuahua y Ojinaga, 30°C en Delicias y Chínipas, 28°C en Jiménez y Parral, 24°C en Juárez y Cuauhtémoc, 23°C en Janos, 21°C en Temósachic, 19°C en Madera y Guachochi, y 18°C en Bocoyna y Balleza.

La CEPC reitera su llamado a la población para mantenerse informada a través de los canales oficiales, protegerse del frío, evitar cambios bruscos de temperatura, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y no permanecer al aire libre durante el temporal.