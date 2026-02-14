Realizan marcha pacífica en en memoria de mineros asesinados en Sinaloa

Tal y como se había anunciado, la mañana de este sábado Organizaciones y miembros de la comunidad minera realizaron a una marcha pacífica bajo el lema “Los mineros estamos de luto”, con el objetivo de rendir homenaje a compañeros fallecidos y a todas las personas desaparecidas en el país víctimas de la violencia.

Escoltados por la policía vial, la movilización se llevó a cabo en la ciudad de Chihuahua, este sábado 14 de febrero a las 11:00 horas, teniendo como punto de reunión la Glorieta de Pancho Villa, para seguir el recorrido por la Avenida Universidad hasta la Plaza del Ángel.



La empresa minera Vizsla Silver informó el pasado viernes que todavía se encuentran desaparecidos cinco de los 10 mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa durante el mes de enero, de los cuales, dos eran originarios de Chihuahua.